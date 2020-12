Shopping natalizio, a Milano la Galleria a numero chiuso per evitare assembramenti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Shopping sotto tutela durante le Festività per scongiurare assembramenti. In attesa delle decisioni del governo su zone e divieti, a Milano niente passeggiata dal Duomo alla Scala, passando attraverso ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020)sotto tutela durante le Festività per scongiurare. In attesa delle decisioni del governo su zone e divieti, aniente passeggiata dal Duomo alla Scala, passando attraverso ...

Corriere : Napoli, via Toledo presa d'assalto per lo shopping natalizio - Agenzia_Ansa : #Natale #traffico e #folla in centro a #Roma alla ricerca dei #regali. Appello deLl'assessore alla sanità della reg… - SkyTG24 : Come accade in altre città, anche a #Roma le strade sono affollate per lo shopping natalizio - olcsod : Fatemi capire durante l'estate avete permesso di tutto e di piu', poi avete iniziato a colorare le regioni, poi ave… - holamishamigos_ : Ricordo ancora quando lo vidi mentre tornava all'hotel completamente solo dal giro di shopping natalizio -

Ultime Notizie dalla rete : Shopping natalizio Shopping natalizio, Ianeselli: «Pronti ad ogni scenario, la situazione è grave la VOCE del TRENTINO Italia zona rossa, scontro sul lockdown di Natale nel governo: stop il 24, 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio

È in questa altalena di restrizioni e allentamenti che gli italiani si apprestano a vivere il periodo natalizio. Alla fine di un lungo ... grandi arterie stradali ma anche nelle vie dello shopping, ...

Shopping natalizio e movida, intensificati i controlli in città

Si è svolto in data odierna (16 dicembre 2020), in Prefettura, un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, avente ad oggetto ...

È in questa altalena di restrizioni e allentamenti che gli italiani si apprestano a vivere il periodo natalizio. Alla fine di un lungo ... grandi arterie stradali ma anche nelle vie dello shopping, ...Si è svolto in data odierna (16 dicembre 2020), in Prefettura, un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, avente ad oggetto ...