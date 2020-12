Sci alpino, startlist SuperG Val Gardena. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di giovedì 17 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre (ore 11.45) andrà in scena la discesa libera maschile in Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Saslong, gli uomini sono pronti a darsi battaglia su una pista mitica per il Circo Bianco e ne vedremo sicuramente delle belle. L’Italia si stringe soprattutto attorno a Dominik Paris, il quale scenderà con il pettorale numero 1. L’azzurro non è stato fortunatissimo e dovrà fare da apripista a tutti i suoi avversari: lo svizzero Beat Feuz, l’austriaco Matthias Mayer, l’elvetico Mauro Caviezel, l’austriaco Vincent Kriechmayr, i norvegesi Aleksander Kilde e Kjetil Jansrud. Di seguito la startlist e i pettorali di partenza, il Programma dettagliato, gli orari e il palinsesto ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Venerdì 18 dicembre (ore 11.45) andrà in scena la discesa libera maschile in Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Si preannuncia grande spettacolo sulla Saslong, gli uomini sono pronti a darsi battaglia su una pista mitica per il Circo Bianco e ne vedremo sicuramente delle belle. L’Italia si stringe soprattutto attorno a Dominik Paris, il quale scenderà con il pettorale numero 1. L’azzurro non è stato fortunatissimo e dovrà fare da apripista a tutti i suoi avversari: lo svizzero Beat Feuz, l’austriaco Matthias Mayer, l’elvetico Mauro Caviezel, l’austriaco Vincent Kriechmayr, i norvegesi Aleksander Kilde e Kjetil Jansrud. Di seguito lae idi, ildettagliato, glie il palinsesto ...

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - sportface2016 : #Discesa libera #ValdIsere, la start list e le italiane in gara - sportface2016 : #SuperG #ValGardena, la start list e gli italiani in gara - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Marta Bassino in vista delle gare di Val d'Isere: 'Ci attende un fine settimana impegnativo' - valdifassa : RT @FisiTrentino: Il primo slalom di Coppa Europa di sci alpino in Val di Fassa è nel segno del francese Clément Noel, davanti all’atleta d… -