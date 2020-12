Milan | l’importanza di Kjaer è racchiusa nei numeri

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando Simonè arrivato alnel gennaio scorso, le aspettative su di lui non erano molto alte. Ora, invece, è una pedina centrale per la squadra di Pioli e per i suoi equilibri. Nel post lockdown, in 20 partite giocate dal danese in campionato, ilha incassato solo 18 gol. Senza di lui, invece, 7 gol subiti in 4 incontri (media di 1,75 gol a partita). Fosse dipeso da Rangnick, successore già designato di Pioli prima della retromarcia della proprietà, siache Ibrahimovic non avrebbero fatto parte del progetto. Considerando l’intero percorso diin maglia rossonera (36 presenze), sono solo due le sconfitte delconin campo: la prima nel derby contro l’Inter dello scorso febbraio (gara in cui il difensore non ...