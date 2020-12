Meteo tra Natale e Capodanno | ci si gioca un mese d’Inverno

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 17 dicembre 2020)invernale tra, con mitezza spazzata via dal freddo.In tanti, probabilmente, avranno notato come i modelli previsionali siano nel pallone. Stanno cercando di ritrovare la retta via ma fin che il GPS non fornirà le giuste coordinate sarà dura… Le ipotesiclimatiche, al momento, sono tante: si va dall’Alta Pressione al maltempo dell’Oceano Atlantico, dal freddo artico addirittura all’aria gelida continentale. Ma cos’è che sta generando questo caos? Beh, seguendoci quotidianamente saprete senz’altro che si discute di quel che accadrà al Vortice Polare e di tutte le dinamiche atmosferiche ad esso collegato. C’è chi dice che la sua forza esploderà improvvisamente, rovinando l’ennesimo Inverno, c’è chi pensa che tra non molto andrà incontro a un indebolimento e che l’Inverno potrebbe prendere ...