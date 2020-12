Lo scherzo di Blind (e delle Iene) a Emma Marrone - L'ANTEPRIMA (Di giovedì 17 dicembre 2020) Insieme alle Iene, uno dei finalisti di X Factor, Blind fa uno scherzo ad Emma Marrone. Che non sembra prendere bene la cosa. L'ANTEPRIMA video Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Insieme alle, uno dei finalisti di X Factor,fa unoad. Che non sembra prendere bene la cosa. L'video

sarer27 : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra inter… - redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra… - princezayno : RT @emmaishome: respiro solo per lo scherzo di blind ad emma - emmaishome : respiro solo per lo scherzo di blind ad emma - animebelle_ : Voglio bene a Blind ma oggi un po’ di più perché ha fatto lo scherzo ad Emma assieme alle Iene ?? -

Ultime Notizie dalla rete : scherzo Blind Lo scherzo di Blind (e delle Iene) a Emma Marrone Leggo.it Le pagelle della finale di XFactor. E Cattelan dice addio

La giovanissima cantautrice teramana Casadilego si è imposta in finale sulla rock band Little Pieces of Marmelade. Ma la vera sorpresa è stato l'addio di Alessandro Cattelan, dopo dieci anni di conduz ...

X Factor, in finale Blind, Casadilego, N.A.I.P. e Little pieces of marmelade

Isi esibiscono sulle note di Muori Delay accompagnati dadeiche non va mai in tv, 'L'ho convinto sedandolo' scherza Manuel Agnelli 'l'abbiamo addormentato e si è svegliato qui. Il pubblico, giovedì ser ...

La giovanissima cantautrice teramana Casadilego si è imposta in finale sulla rock band Little Pieces of Marmelade. Ma la vera sorpresa è stato l'addio di Alessandro Cattelan, dopo dieci anni di conduz ...Isi esibiscono sulle note di Muori Delay accompagnati dadeiche non va mai in tv, 'L'ho convinto sedandolo' scherza Manuel Agnelli 'l'abbiamo addormentato e si è svegliato qui. Il pubblico, giovedì ser ...