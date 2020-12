Le migliori scoperte del 2020 secondo Science (Di giovedì 17 dicembre 2020) I bilanci, le riflessioni, le classifiche di fine 2020 si somigliano tutte quest’anno, e non potrebbe essere altrimenti. Così dopo la top ten di Nature sulle persone che hanno segnato la scienza in questo anno – e quasi tutte legate all’emergenza pandemica ancora in corso – arriva anche il consueto bilancio di Science. E la copertina di questa settimana, una serie di siringhe cavalcate da scienziate e scienziati che prendono di mira il coronavirus, parla chiaro: i vaccini contro Covid-19 è (sono) la scoperta dell’anno. E non poteva essere probabilmente altrimenti, considerato i tempi e gli sforzi record che hanno portato ad svilupparlo, l’attesa e le speranze che ci si ripongono. Nello speciale che ricorda l’anno appena trascorso Science così dedica, come Nature, gran parte dello spazio alla ricerca su Covid, senza dimenticare i lati ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) I bilanci, le riflessioni, le classifiche di finesi somigliano tutte quest’anno, e non potrebbe essere altrimenti. Così dopo la top ten di Nature sulle persone che hanno segnato la scienza in questo anno – e quasi tutte legate all’emergenza pandemica ancora in corso – arriva anche il consueto bilancio di. E la copertina di questa settimana, una serie di siringhe cavalcate da scienziate e scienziati che prendono di mira il coronavirus, parla chiaro: i vaccini contro Covid-19 è (sono) la scoperta dell’anno. E non poteva essere probabilmente altrimenti, considerato i tempi e gli sforzi record che hanno portato ad svilupparlo, l’attesa e le speranze che ci si ripongono. Nello speciale che ricorda l’anno appena trascorsocosì dedica, come Nature, gran parte dello spazio alla ricerca su Covid, senza dimenticare i lati ...

_bufale_ : Le migliori scoperte del 2020 secondo Science - OrlandoSmaltini : RT @TeresaBellanova: @AGrassellino è una delle grandi eccellenze italiane in ambito scientifico, riconosciuta in tutto il mondo per la sua… - maribux : I #vaccini contro il #covid che stanno arrivando sono solo i primi. La ricerca va avanti e altri potrebbero essere… - laquilablog : Il #Tirino tra le 20 migliori scoperte di viaggio per il @guardian #Abruzzo #NaturePhotography via @laquilablog… - BenedettaBona1 : RT @alessia94raf: Unpopular opinion: Andrea è il più sottovalutato dei concorrenti fuori e dentro la casa, sia caratterialmente che fisicam… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori scoperte Il Tirino tra le 20 migliori scoperte di viaggio per il Guardian L'Aquila Blog Le migliori scoperte del 2020 secondo Science

L'arrivo dei vaccini contro Covid-19, ad appena un anno dalla scoperta di polmoniti atipiche in Cina, è il Breakthrough dell'anno per la rivista Science. Hiv, fast radio burst e antiche pitture rupest ...

In cerca di un regalo Last Minute? Scopri le offerte ePrice!

ePrice propone numerosi prodotti in sconto e, soprattutto, offre agli utenti la possibilità di ricevere gli articoli in soli 24/48 ore.

L'arrivo dei vaccini contro Covid-19, ad appena un anno dalla scoperta di polmoniti atipiche in Cina, è il Breakthrough dell'anno per la rivista Science. Hiv, fast radio burst e antiche pitture rupest ...ePrice propone numerosi prodotti in sconto e, soprattutto, offre agli utenti la possibilità di ricevere gli articoli in soli 24/48 ore.