Intervista a Paolo Mereghetti | “Come ne La peste di Camus | normalità sarà tornare al cinema”

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Mesi fa, il mondo si è fermato per il lockdown e “fare un dizionario dei film” - spiegaall’HuffPost – “poteva sembrare un gesto azzardato e controproducente”. Le librerie, i teatri e istavano chiudendo e il rischio era che proprio il“prendesse l’immagine di qualcosa da cui bisognava tenersi lontano”. “Naturalmente, questo non è successo – continua il giornalista e critico del Corriere della Sera e Io Donna - e con i miei collaboratori, appoggiati dall’editore, abbiamo deciso di continuare a lavorare a questo dizionario che è fatto soprattutto per vedere i film a casa. Quelli nuovi vanno visti al, sperando – questo lo sottolineo tre volte - che riaprano al più presto”. Il dizionario, “Il”, è nato nel ’93 per chi si trovava – tiene a ...