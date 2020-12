Il problema dei giornali che titolano sul sangue di San Gennaro: «Cosa successe quando» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il sangue di San Gennaro è un elemento imprescindibile della tradizione religiosa popolare ed è un elemento della cristianità a un livello collettivo, che supera i confini di Napoli e della Campania. Ma come tale deve essere affrontato. Non bisogna, infatti, associare in maniera troppo insistente – è la Chiesa stessa a essere prudente da questo punto di vista – cause ed effetti rispetto alla ripetizione di quello che viene definito «miracolo» ma che, con lo sguardo della razionalità, può essere spiegato con una serie di fenomeni della chimica e della fisica, rari, concomitanti e, per questo motivo, affascinanti. Ma non c’è alcun rapporto tra il mancato ripetersi di quello che per brevità chiameremo miracolo e tragedie della storia contemporanea. LEGGI ANCHE > sangue di San Gennaro, fisica o miracolo? ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildi Sanè un elemento imprescindibile della tradizione religiosa popolare ed è un elemento della cristianità a un livello collettivo, che supera i confini di Napoli e della Campania. Ma come tale deve essere affrontato. Non bisogna, infatti, associare in maniera troppo insistente – è la Chiesa stessa a essere prudente da questo punto di vista – cause ed effetti rispetto alla ripetizione di quello che viene definito «miracolo» ma che, con lo sguardo della razionalità, può essere spiegato con una serie di fenomeni della chimica e della fisica, rari, concomitanti e, per questo motivo, affascinanti. Ma non c’è alcun rapporto tra il mancato ripetersi di quello che per brevità chiameremo miracolo e tragedie della storia contemporanea. LEGGI ANCHE >di San, fisica o miracolo? ...

fattoquotidiano : L’ Eurogruppo avvisa l’Italia: “Il debito resta un problema, spendere ma fare attenzione alla sostenibilità dei con… - CarloCalenda : Andrea, dite che il problema è la gestione accentratrice di Conte, ma che Conte non si può cambiare. Sostenete che… - alexbarbera : Come era prevedibile sui tavoli dei presidi pullulano richieste di ferie anticipate degli insegnanti che vogliono t… - MicheleBotta7 : RT @DonazzanElena: ? #FACEBOOK HA RIMOSSO QUESTO MIO POST: una palese violazione della mia libertà! Il problema è che non c’è #Giustizia se… - vam237 : @valy_s Una soluzione ci sarebbe ... togliamo il reddito di cittadinanza ed i Ristori !! Torniamo ai Metodi dei Gov… -

Ultime Notizie dalla rete : problema dei Cina: terminate riprese serie tv 'Il problema dei tre corpi' - Dalla Cina ANSA Nuova Europa I dinosauri tra i banchi di scuola al Fiorillo

Le creazioni della scultrice Mariaelena Mariotti sbarcano nell’aula di sostegno e sono l’occasione per affrontare il tema degli animali ...

Recovery, la sfida del Sud: «No allo scippo del Nord»

La convocazione nel giorno scaramantico per antonomasia ma la posta in gioco è così alta che l'iniziativa del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non poteva ...

Le creazioni della scultrice Mariaelena Mariotti sbarcano nell’aula di sostegno e sono l’occasione per affrontare il tema degli animali ...La convocazione nel giorno scaramantico per antonomasia ma la posta in gioco è così alta che l'iniziativa del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non poteva ...