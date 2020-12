Gli Uffizi si illuminano con il presepe pop di Marco Lodola (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli Uffizi si illuminano con “Natività. presepe luminoso”, il presepe pop di Marco Lodola: l’accensione oggi alle 17 in piazza Santa Maria Soprarno Tempo di Natale e gli Uffizi si trasformano nello scenario di un grande presepe diffuso di arte pop. A partire da stasera l’installazione realizzata da Marco Lodola con figure retroilluminate ed intitolata ‘Natività.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Glisicon “Natività.luminoso”, ilpop di: l’accensione oggi alle 17 in piazza Santa Maria Soprarno Tempo di Natale e glisi trasformano nello scenario di un grandediffuso di arte pop. A partire da stasera l’installazione realizzata dacon figure retroilluminate ed intitolata ‘Natività.… L'articolo Corriere Nazionale.

Trittico robbiano restituito a nuova vita

Dopo l’apertura del Museo civico e i prestiti promessi dagli Uffizi, da sabato prossimo sarà possibile ammirare nella cattedrale uno dei più importanti trittici di Luca Della Robbia. Il restauro ...