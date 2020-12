General Mills supera le stime di Wall Street nel Q2

Leggi su invezz

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Inc. (NYSE: GIS) riporta giovedì i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre fiscale che sono stati migliori di quanto gli analisti avevano previsto, nonostante la pandemia di Coronavirus in corso che ha infettato finora più di 1,7 milioni di persone negli Stati Uniti e ha causato oltre 300mila morti. Sul grafico giornaliero,è attualmente in rialzo di circa l’1% nel mercato azionario. Le sue azioni sono ora aumentate di circa il 15% su base annua. Clicca qui per avere maggiori informazioni su come scegliere le azioni vincenti. Risultati finanziari del Q2 dirispetto alledegli analistiha affermato che il suo utile netto nel secondo trimestre è stato di ...