Fiducia su Dl sicurezza, Lega occupa Aula Senato: 'Negata discussione' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per quanto fosse nell'aria vista la mole di emendamenti -13mila della Lega, 150 di Fratelli d'Italia e un centinaio di Forza Italia - il voto di Fiducia sul decreto sicurezza, crea forti dissensi in ...

Agenzia_Ansa : Il governo ha posto il voto di fiducia sul decreto sicurezza all'esame del Senato ma è scoppiata la bagarre, molti… - fattoquotidiano : Dl Sicurezza, D’Incà chiede la fiducia e scoppia la bagarre in Senato. Pd: “Atti di squadrismo dalla Lega”. Replica… - Noiconsalvini : ??? I senatori della #Lega stanno occupando i banchi del governo, nell'aula del Senato, per protesta contro il voto… - 19marino74 : RT @sruotolo1: Si fanno i selfie i senatori della #Lega in #Senato. Hanno occupato i banchi del governo per impedire che approvassimo, il d… - emmabonino : RT @RadioRadicale: La riforma del #decretosicurezza: 'ci sono delle zone d'ombra da chiarire, ma credo che sia un passo positivo da sostene… -