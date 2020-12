Doom Eternal - recensione

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Prendete un uomo solo contro orde di famelici demoni assetati di sangue, aggiungete il suono delle pallottole che sibilano nell'aria, i versi rabbiosi dell'esercito infernale e una colonna sonora heavy metal indimenticabile. A questo punto mescolate il tutto con un gameplay ipercinetico e con un level design allo stato dell'arte. Cosa otterrete?, il secondo capitolo del reboot della leggendaria serie di id Software che ha saputo reinventarne l'immaginario, aggiornandolo per adattarsi ad un pubblico di nuova generazione. Il lancio del gioco, nel marzo di quest'anno, è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico che hanno saputo apprezzarne le qualità ludiche e quelle tecniche, incoronandolo come uno dei titoli più belli dell'anno, al punto da figurare nella lista dei papabili Game of the Year all'appuntamento del 2020 dei Game ...