Dl sicurezza, Lega occupa i banchi del Governo al Senato per protestare contro la fiducia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Scambio di accuse tra Pd e Lega sul caos scoppiato, nell’aula del Senato, subito dopo il voto di fiducia posto dal Governo sul decreto sicurezza. Per Valeria Valente dei Dem, “il ministro D’Incà stava per prendere la parola (per la questione di fiducia, ndr), ma non è riuscito a completare e la Lega ha provato a impedire che si completasse il procedimento”. Da parte dei Senatori della Lega è stato un impedimento fisico? “Sì - ha risposto uscendo dall’aula - fisicamente si sono avvicinati e hanno occupato i banchi del Governo, impedendo a D’Incà di proseguire”. Diversa la versione del leghista Paolo Ripamonti: “Avevamo 3 ore e 45 minuti di discussione generale e il ministro ha deciso, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Scambio di accuse tra Pd esul caos scoppiato, nell’aula del, subito dopo il voto diposto dalsul decreto. Per Valeria Valente dei Dem, “il ministro D’Incà stava per prendere la parola (per la questione di, ndr), ma non è riuscito a completare e laha provato a impedire che si completasse il procedimento”. Da parte deiri dellaè stato un impedimento fisico? “Sì - ha risposto uscendo dall’aula - fisicamente si sono avvicinati e hannoto idel, impedendo a D’Incà di proseguire”. Diversa la versione del leghista Paolo Ripamonti: “Avevamo 3 ore e 45 minuti di discussione generale e il ministro ha deciso, ...

fattoquotidiano : Dl Sicurezza, D’Incà chiede la fiducia e scoppia la bagarre in Senato. Pd: “Atti di squadrismo dalla Lega”. Replica… - matteosalvinimi : Fondo di 1 miliardo per la compensazione dei danni subiti dalle società di gestione aeroportuale in tutta Italia. E… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Dl sicurezza, Lega occupa i banchi del Governo al Senato per protestare contro la fiducia - citizenworld__ : RT @sruotolo1: Si fanno i selfie i senatori della #Lega in #Senato. Hanno occupato i banchi del governo per impedire che approvassimo, il d… - benq_antonio : 'Dl INsicurezza, #Lega occupa i banchi del #Governo al #Senato per protestare contro la fiducia' e fa bene!… -