Covid | è morto Donato Bilancia Era in carcere a Padova

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il serial killer era stato condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16 anni per un tentato omicidio

Era stato condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, tutti commessi fra il 1997 e il 1998 fra la Liguria e il Piemonte ...Donato Bilancia, serial killer condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, è morto per Covid al carcere Due Palazzidi Padova. I delitti attribuiti a BIlancia ...