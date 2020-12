Covid-19, gli esperti: in Italia circolano 13 varianti del virus (Di giovedì 17 dicembre 2020) Uno studio scopre che il nuovo Coronavirus si è mescolato nel nostro Paese creando “ricettacoli nascosti” di varianti genomiche che continuano a circolare. “Sono le persone che nutrono questi focolai a dover essere vaccinate subito” Di fronte alla seconda ondata della pandemia da Sars-Cov-2 in Europa, che sta costringendo a nuovi e generalizzati lockdown anche L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Uno studio scopre che il nuovo Coronasi è mescolato nel nostro Paese creando “ricettacoli nascosti” digenomiche che continuano a circolare. “Sono le persone che nutrono questi focolai a dover essere vaccinate subito” Di fronte alla seconda ondata della pandemia da Sars-Cov-2 in Europa, che sta costringendo a nuovi e generalizzati lockdown anche L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli Covid, gli impianti sci Saslong in Trentino contro il governo: «Decidiamo da soli, questa stagione non apriremo» Il Messaggero I sindaci del Cars: “Pronti a dare una mano per la vaccinazione”

PALERMO – “Un sostegno concreto per aiutare e favorire la vaccinazione da Covid-19 in Sicilia, affinché si svolga nella maniera più rapida e sicura possibile”. Gli amministratori locali del Cars (Comi ...

Covid, scendono i contagiati ma è allarme focolai all'Ingrassia e a Villa Maria Eleonora

Altri 18 casi di Covid sono stati registrati tra degenti e personale in servizio al Maria Eleonora Hospital, la struttura privata convenzionata di viale Regione Siciliana che il 23 giugno - dopo un pr ...

