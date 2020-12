Caso Tom Cruise, George Clooney in difesa dell’amico: “Problema vero” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'attore statunitense ha difeso il collega dalle accuse mosse contro di lui dopo la divulgazione dell'audio che lo vede rimproverare pesantemente alcuni componenti del suo staff L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'attore statunitense ha difeso il collega dalle accuse mosse contro di lui dopo la divulgazione dell'audio che lo vede rimproverare pesantemente alcuni componenti del suo staff L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Caso Tom Caso Tom Cruise, George Clooney in difesa dell’amico: “Problema vero” Gossip e TV "Mission: Impossible 7", Tom Cruise furioso con due membri della troupe troppo vicini

"Volete dire voi alla gente che sta perdendo la propria casa, che non ha cibo da mettere sulla tavola o soldi per mandare i figli al college perché la nostra industria è ferma?", si sente nella ...

"Volete dire voi alla gente che sta perdendo la propria casa, che non ha cibo da mettere sulla tavola o soldi per mandare i figli al college perché la nostra industria è ferma?", si sente nella ...