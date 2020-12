Caso Psg-Basaksehir, Demba Ba contro Tuchel: 'Ha accusato noi' (Di giovedì 17 dicembre 2020) ISTANBUL (Turchia) " Ancora strascichi per il Caso di Psg-Basaksehir , la partita di Champions League sospesa per un presunto insulto razzista da parte del quarto uomo e poi recuperata il giorno ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 dicembre 2020) ISTANBUL (Turchia) " Ancora strascichi per ildi Psg-, la partita di Champions League sospesa per un presunto insulto razzista da parte del quarto uomo e poi recuperata il giorno ...

Capezzone : Su @atlanticomag @AdrianoSut su PSG-Basaksehir e un “caso” montato con obiettivi ben precisi - NicolaPorro : Sul caso dell’arbitro romeno si tuffa #Erdogan. Addirittura, a volere la sospensione del match sarebbe stato lui. C… - sportli26181512 : Demba Ba, attacco a Tuchel: 'Quella sera se la prese con noi...': Demba Ba, attacco a Tuchel: 'Quella sera se la pr… - ItaSportPress : Demba Ba accusa Tuchel dopo caso di razzismo in Psg-Basaksehir: 'Se l'è presa con noi per quanto accaduto' -… - CorriereQ : As: “PSG, Mbappé pronto per il Real Madrid in caso di sconfitta con il Barcellona” -