Barbara d’Urso, il commento del fan: “Sei bellissima, grazie per questa speranza” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Barbara d’Urso si conferma giornalmente come una delle presentatrici italiane più amate in assoluto da parte del pubblico italiano. Le sue trasmissioni sono sempre un successo e il suo Pomeriggio Cinque si attesta tra i programmi che ogni pomeriggio gli italiani scelgono di seguire. Anche sui social, però, non mancano commenti che dimostrano tutto l’affetto nei suoi confronti. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 17 dicembre 2020)si conferma giornalmente come una delle presentatrici italiane più amate in assoluto da parte del pubblico italiano. Le sue trasmissioni sono sempre un successo e il suo Pomeriggio Cinque si attesta tra i programmi che ogni pomeriggio gli italiani scelgono di seguire. Anche sui social, però, non mancano commenti che dimostrano tutto l’affetto nei suoi confronti. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

rsptorino : Cristiano Malgioglio Feat. Barbara D'Urso - Dolceamaro - zazoomblog : Barbara d’Urso fa chiarezza sul suo futuro in politica - #Barbara #d’Urso #chiarezza #futuro - zazoomblog : Barbara d’Urso fa una precisazione dopo Pomeriggio 5: “Non mi sarei mai permessa” - #Barbara #d’Urso #precisazione - StraNotizie : Barbara d’Urso fa chiarezza sul suo futuro in politica - Stefanialove_of : ???? Breaking news Ho una comunicazione per tutti voi in esclusiva Via Barbara D'Urso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News