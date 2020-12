America’s Cup World Series 2020 | orari regate 18 dicembre | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo l’esordio di questa notte è già tempo di concentrarsi su quel che accadrà domani all’Cup. Nel golfo di Hauraki (Nuova Zelanda), a partire dalle ore 3 della mattinata italiana, si disputeranno quattro sfide di Round Robin: Luna Rossa Prada Pirelli-American Magic, Emirates Team New Zeland-Ineos Team UK, Luna Rossa Prada Pirelli-American Magic e Ineos Team UK-Emirates Team New Zeland. La manifestazione farà da antipasto alle attesissime Prada Cup e dell’Cup previste ad inizio del 2021.Tutte ledelle, incluse quelle di domani, verranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno. Sarà possibile seguire l’evento anche in livesu Rai Play e Sky Go. Di seguito il ...