Al teorema Mascherano il Napoli ha preferito il principio Fiat Uno Turbo

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Si studiano due effetti importanti nelle dinamiche sociali: il primo si chiamadi Javier, il secondodellaUno. IlJavierè stato trattato già molti anni or sono. Riguarda la prospettiva: dove si vuole andare. Anni fa ci si prodigò per portare aun certo Javier, centrocampista titolare dell’Argentina. L’operazione non andò in porto ma il senso dell’operazione era evidente e a volte il senso conta. A calcio ci giocano undici uomini che scendono in campo in una logica binaria stringente: o quegli uomini per vincere ce li hai, oppure no. Ildice che, a differenza di quanto sosteneva il suo formulatore, noto ...