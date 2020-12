USA, scorte industria ottobre +0,7% m/m (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Aumentano le scorte e vendite dell’industria in USA. Nel mese di ottobre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato per le scorte un aumento dello 0,7% a 1.948,7 miliardi di dollari, dopo il +0,8% del mese precedente e rispetto al +0,7% atteso. Su base annua si è verificata una discesa del 4%. Nello stesso periodo le vendite sono salite dello 0,9% su base mensile, attestandosi a 1.482,3 mld di dollari. Sull’anno si registra un aumento del 2,2%. La ratio scorte/vendite si è attestata all’1,31. A ottobre 2019 era pari all’1,40. Tale dato misura quanti mesi sono necessari a un’azienda per esaurire completamente le proprie scorte. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Aumentano lee vendite dell’in USA. Nel mese di, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato per leun aumento dello 0,7% a 1.948,7 miliardi di dollari, dopo il +0,8% del mese precedente e rispetto al +0,7% atteso. Su base annua si è verificata una discesa del 4%. Nello stesso periodo le vendite sono salite dello 0,9% su base mensile, attestandosi a 1.482,3 mld di dollari. Sull’anno si registra un aumento del 2,2%. La ratio/vendite si è attestata all’1,31. A2019 era pari all’1,40. Tale dato misura quanti mesi sono necessari a un’azienda per esaurire completamente le proprie

USA, scorte industria ottobre +0,7% m/m

