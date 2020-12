Ultime Notizie Roma del 16-12-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio tutta Italia zona rossa dalla vigilia di Natale alla befana o solo nei giorni festivi e prefestivi dello stesso periodo questa la scelta intorno alla quale il governo e la maggioranza sono ancora divisi PD e Leu per la nuova stretta conta i 5 stelle sono più cauti domani l’incontro del premier con Italia viva poi un nuovo vertice per decidere sulla linea del rigore anche un inedito asse tra i ministri speranza boccia il governatore leghista del Veneto Zaia con loro i presidenti di Lazio Friuli Venezia Giulia Molise e Marche contrario Toti i primi italiani saranno vaccinati contro il covid e subito dopo Natale Prima dell’inizio del prossimo anno Selena nella riunione del 21 dicembre darà il via libera al farmaco della pfizer è l’ultimo timing emerso dalla ...