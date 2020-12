Supercoppa Italiana | cambia nome | novità in vigore già da Juventus Napoli

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)– Tra poco più di un mese si disputerà la. Partita che come sappiamo, mette contro i vincitori del campionato contro i vincitori della Coppa Italia. Dunque il 20 Gennaio,si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Niente partita all’estero per laa causa del Covid. Ma c’è una, diventa PS5 Supercup Cambio diper lache da oggi prenderà infatti ildi “PS5 Supercup”. La nuova denominazione nasce da un accordo di partnership raggiunto dalla Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia, col marchio PlayStation 5 che ...

I numeri dicono di no, almeno in parte. Trentasei scudetti, tredici Coppa Italia, otto Supercoppa Italiana. All’interno dei confini nazionali, la Vecchia Signora è stata la dominatrice incontrastata ...Dunque il 20 Gennaio, Juventus Napoli si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Niente partita all’estero per la Supercoppa a causa del Covid. Ma c’è una novità. Cambio di nome per la Supercopp ...