Quando ha sposato quell'uomo, o meglio gli fu data in sposa, aveva solo undici anni. Sono passati vent'anni da quel matrimonio celebrato all'estero, due decenni di continue violenze e maltrattamenti, ...

Sposa bambina a 11 anni, salvata da Codice rosso. Il marito al giudice: «Lei è roba mia»

Continue violenze e maltrattamenti sulla moglie, donna oggi trentenne che gli fu data in sposa, all'estero, quando era una bambina di 11 anni. Di questo dovrà rispondere un cittadino straniero, da una ...

