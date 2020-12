Sarà un Natale diverso per tutti, compresi noi caregiver. Approfittiamone per un nuovo inizio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non scrivo da un po’ su questo mio piccolo spazio di mondo. Ho vissuto un anno particolare come tutti noi. E questo per assurdo mi ha fatto sentire spesso un po’ più dentro il mondo. Poi però, è accaduta una cosa apparentemente banale e che invece è stata forse la più profonda dell’intero anno. Immagino che un po’ per tutti valga una sorta di regola non scritta per cui la nostra vita si divida in fasi, magari legate agli studi, alla crescita, al matrimonio o a fatti rilevanti che in qualche modo segnano vari periodi più o meno positivi. Per me lo spartiacque è stata la nascita di mia figlia Diletta prima e poi la morte del padre biologico della mia terza e ultima figlia quando ero incinta di cinque mesi. Sono stati inizio e fine di un inferno durato circa dieci anni. Esiste un prima 1997 e un dopo 2007. Gli anno avanzano e mi è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non scrivo da un po’ su questo mio piccolo spazio di mondo. Ho vissuto un anno particolare comenoi. E questo per assurdo mi ha fatto sentire spesso un po’ più dentro il mondo. Poi però, è accaduta una cosa apparentemente banale e che invece è stata forse la più profonda dell’intero anno. Immagino che un po’ pervalga una sorta di regola non scritta per cui la nostra vita si divida in fasi, magari legate agli studi, alla crescita, al matrimonio o a fatti rilevanti che in qualche modo segnano vari periodi più o meno positivi. Per me lo spartiacque è stata la nascita di mia figlia Diletta prima e poi la morte del padre biologico della mia terza e ultima figlia quando ero incinta di cinque mesi. Sono statie fine di un inferno durato circa dieci anni. Esiste un prima 1997 e un dopo 2007. Gli anno avanzano e mi è ...

