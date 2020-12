Programmi TV di stasera, giovedì 17 dicembre 2020. Su Rai3 in 1^Tv il film di Mario Martone «Il Sindaco del Rione Sanità» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Massimiliano Gallo e Francesco Di Leva in Il Sindaco del Rione Sanità Rai1, ore 21.35: Sanremo Giovani Dal Teatro del Casinò di Sanremo va in onda l’ultimo atto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo. Un’edizione con numeri record, che ha visto ai nastri di partenza 961 proposte. Prima le audizioni e poi le semifinali di AmaSanremo hanno decretato che a giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli. I 10 finalisti si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo. Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Massimiliano Gallo e Francesco Di Leva in IldelRai1, ore 21.35: Sanremo Giovani Dal Teatro del Casinò di Sanremo va in onda l’ultimo atto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo. Un’edizione con numeri record, che ha visto ai nastri di partenza 961 proposte. Prima le audizioni e poi le semifinali di AmaSanremo hanno decretato che a giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli. I 10 finalisti si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo. Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i ...

Da stasera su Rai Premium il programma in cui gli studenti incontrano economisti e scienziati per capire meglio dove sta andando il mondo

