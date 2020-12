Pierfrancesco Favino si racconta e svela: “Faccio io tutti i duelli” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pierfrancesco Favino è tornato a vestire i panni di D’Artagnan. Un ruolo che lo ha fatto tornare bambino, più vicino alle sue figlie Lea e Greta. Un film in cui ha recitato anche sua moglie Anna. Il segreto del loro amore? Lo svela a Tv Sorrisi e Canzoni… A Natale Pierfrancesco Favino tornerà al cinema, ci tornerà nel film di Giovanni Veronesi ‘tutti per 1 – 1 per tutti&rsquo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è tornato a vestire i panni di D’Artagnan. Un ruolo che lo ha fatto tornare bambino, più vicino alle sue figlie Lea e Greta. Un film in cui ha recitato anche sua moglie Anna. Il segreto del loro amore? Loa Tv Sorrisi e Canzoni… A Nataletornerà al cinema, ci tornerà nel film di Giovanni Veronesi ‘per 1 – 1 per&rsquo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Artemisia_99 : @AntoDamiano1996 Beppe Fiorello nel ruolo di Morgan e Pierfrancesco Favino nel ruolo di Bugo. - BlueBandit_16 : RT @birkenstockooc: E per le 3 di notte perché a quest’ora finiremo la trasmissione dei candidati bollenti che vi accenderanno il cuore e a… - faithheda_ : RT @birkenstockooc: E per le 3 di notte perché a quest’ora finiremo la trasmissione dei candidati bollenti che vi accenderanno il cuore e a… - tearsbluevelvet : RT @birkenstockooc: E per le 3 di notte perché a quest’ora finiremo la trasmissione dei candidati bollenti che vi accenderanno il cuore e a… - snowsnowae : RT @birkenstockooc: E per le 3 di notte perché a quest’ora finiremo la trasmissione dei candidati bollenti che vi accenderanno il cuore e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierfrancesco Favino Pierfrancesco Favino si racconta e svela: “Faccio io tutti i duelli” SoloDonna Pierfrancesco Favino si racconta e svela: “Faccio io tutti i duelli”

Pierfrancesco Favino è tornato a vestire i panni di D’Artagnan. Un ruolo che lo ha fatto tornare bambino, più vicino alle sue figlie ...

51 anni fa la morte di Giuseppe Pinelli, il film da vedere è Romanzo di una strage

Il film di Marco Tullio Giordana, che ripercorre i fatti antecedenti e successivi alla strage di Piazza Fontana, è quello da vedere nel giorno del ...

Pierfrancesco Favino è tornato a vestire i panni di D’Artagnan. Un ruolo che lo ha fatto tornare bambino, più vicino alle sue figlie ...Il film di Marco Tullio Giordana, che ripercorre i fatti antecedenti e successivi alla strage di Piazza Fontana, è quello da vedere nel giorno del ...