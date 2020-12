L’Ue cerca (e trova) Spazio. Ecco l’accordo sul nuovo programma (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Unione europea punta sullo Spazio. Nella notte, le istituzioni comunitarie hanno trovato l’accordo sul programma spaziale nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (Mff, 2021-2027). Sarà dotato di 14,8 miliardi, con specifiche previsioni sulla nuova governance del Vecchio continente e sui rapporti con l’Esa. L’intesa è arrivata dal trilogo, i negoziati che coinvolgono le tre istituzioni delL’Ue: Parlamento, Consiglio e Commissione. “Ora L’Ue deve giocare fino in fondo la partita dell’innovazione e puntare alla leadership globale, sfruttando appieno le enormi potenzialità del settore”, ha commentato l’europarlamentare Massimiliano Salini, relatore a Strasburgo del programma spaziale europeo (che qui ci aveva raccontato i negoziati). IL BUDGET Il budget ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Unione europea punta sullo. Nella notte, le istituzioni comunitarie hannotosulspaziale nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (Mff, 2021-2027). Sarà dotato di 14,8 miliardi, con specifiche previsioni sulla nuova governance del Vecchio continente e sui rapporti con l’Esa. L’intesa è arrivata dal trilogo, i negoziati che coinvolgono le tre istituzioni del: Parlamento, Consiglio e Commissione. “Oradeve giocare fino in fondo la partita dell’innovazione e puntare alla leadership globale, sfruttando appieno le enormi potenzialità del settore”, ha commentato l’europarlamentare Massimiliano Salini, relatore a Strasburgo delspaziale europeo (che qui ci aveva raccontato i negoziati). IL BUDGET Il budget ...

