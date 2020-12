LIVE Virtus Bologna-Anversa, EuroCup in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE la presentazione della giornata Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Anversa, match valido come recupero del programma del Gruppo C dell’EuroCup 2020/2021. Le V-Nere di Sasha Djordjevic ricevono in casa i belgi dell’Anversa. Una partita che ai felsinei, che nel loro cammino europeo hanno sin qui raccolto otto vittorie e zero sconfitte, e il conseguente passaggio alla prossima fase della competizione, servirà per continuare nel loro percorso di riacquisizione di quella confidenza cestistica che a un certo sembrava essere smarrita in preda a un caos societario e tecnico . Di fronte ci sarà una formazione che sin qui in nove match ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAla presentazione della giornata Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, match valido come recupero del programma del Gruppo C dell’2020/2021. Le V-Nere di Sasha Djordjevic ricevono in casa i belgi dell’. Una partita che ai felsinei, che nel loro cammino europeo hanno sin qui raccolto otto vittorie e zero sconfitte, e il conseguente passaggio alla prossima fase della competizione, servirà per continuare nel loro percorso di riacquisizione di quella confidenza cestistica che a un certo sembrava essere smarrita in preda a un caos societario e tecnico . Di fronte ci sarà una formazione che sin qui in nove match ...

zazoomblog : LIVE Trieste-Virtus Bologna 25-43 Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - #Trieste-Virtus #Bologna #… - zazoomblog : LIVE Trieste-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trieste-Virtus #Bologna… - OA_Sport : LIVE Trieste-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE EUROCUP - Monaco Basket vs Virtus Bologna diretta 4° quarto 40' - infoitsport : LIVE EUROCUP - La Virtus Bologna insegue e sorpassa il Monaco negli ultimi 100 secondi -