Juve fermata in casa dall'Atalanta. Ronaldo sbaglia un rigore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - La partita tra Juventus e Atalanta è finita 1-1 ma entrambe le squadre hanno avuto le chance per portare a casa i tre punti. Il terzo anticipo della dodicesima giornata di Serie A si sblocca al 30' quando Federico Chiesa, ben servito da Bentancur, esplode il suo destro alle spalle di un Gollini incolpevole. Il pareggio dei bergamaschi arriva al 57' grazie a Remo Freuler che, dopo aver vinto un contrasto, colpisce da fuori area con grande potenza, baciando la traversa interna e superando Szczesny. Sono proprio i due portieri a diventare i protagonisti di una partita bellissima, piena di capovolgimenti di fronte e occasioni. Un match che rimane congelato sul punteggio di 1-1 solo per gli interventi miracolosi di Gollini e Szczesny. L'estremo difensore atalantino inizia una vera battaglia con Alvaro Morata, fermato per almeno tre ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - La partita trantus eè finita 1-1 ma entrambe le squadre hanno avuto le chance per portare ai tre punti. Il terzo anticipo della dodicesima giornata di Serie A si sblocca al 30' quando Federico Chiesa, ben servito da Bentancur, esplode il suo destro alle spalle di un Gollini incolpevole. Il pareggio dei bergamaschi arriva al 57' grazie a Remo Freuler che, dopo aver vinto un contrasto, colpisce da fuori area con grande potenza, baciando la traversa interna e superando Szczesny. Sono proprio i due portieri a diventare i protagonisti di una partita bellissima, piena di capovolgimenti di fronte e occasioni. Un match che rimane congelato sul punteggio di 1-1 solo per gli interventi miracolosi di Gollini e Szczesny. L'estremo difensore atalantino inizia una vera battaglia con Alvaro Morata, fermato per almeno tre ...

Agenzia_Italia : Juve fermata in casa dall'Atalanta. Ronaldo sbaglia un rigore - PAZZIPERLAJUVE : RT @StefanoDiscreti: #JuveAtalanta Peccato. Poteva esser l’occasione per accorciare di più la classifica e recuperare ulteriori posizioni m… - StefanoDiscreti : #JuveAtalanta Peccato. Poteva esser l’occasione per accorciare di più la classifica e recuperare ulteriori posizion… - ItalNews_info : Le italiane in Champions: Lazio, Juve e Atalanta approdano agli ottavi, l'Inter purtroppo viene fermata dallo Shakh… - sportli26181512 : Genoa, fiducia a Maran e ora sfide a Juve e Milan: (ANSA) - GENOVA, 08 DIC - Fermata l'emorragia di sconfitte conse… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve fermata Juve fermata in casa dall'Atalanta. Ronaldo sbaglia un rigore AGI - Agenzia Giornalistica Italia Juventus Atalanta, Pirlo: “Ci è mancata cattiveria e concentrazione”

ma la Juve non riesce ad avere la meglio dell’Atalanta ed è fermata sul risultato di 1-1 dagli uomini di Gasperini. Intervistato ai microfoni di Sky, il tecnico Andrea Pirlo ha detto la sua sulla gara ...

Chiesa e Freuler, con l'Atalanta finisce 1-1

Finisce in pareggio la sfida con l'Atalanta: una partita combattuta, con due splendide reti, di Chiesa e di Freuler, nella quale la Juve ha ...

ma la Juve non riesce ad avere la meglio dell’Atalanta ed è fermata sul risultato di 1-1 dagli uomini di Gasperini. Intervistato ai microfoni di Sky, il tecnico Andrea Pirlo ha detto la sua sulla gara ...Finisce in pareggio la sfida con l'Atalanta: una partita combattuta, con due splendide reti, di Chiesa e di Freuler, nella quale la Juve ha ...