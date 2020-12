Il Collegio, intervista esclusiva a Giulia Matera: "Andreini? Abbiamo pensieri differenti ma..." (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giulia Matera, protagonista della quinta edizione de Il Collegio su Rai2, si raconta in un'intervista esclusiva a Comingsoon.it Leggi su comingsoon (Di mercoledì 16 dicembre 2020), protagonista della quinta edizione de Ilsu Rai2, si raconta in un'a Comingsoon.it

martimar0997 : RT @manu_el_88: Bella intervista a Luca Busso, autore de #ilcollegio Molto interessante quando dice: 'Mi colpisce il fatto che i ragazzini… - manu_el_88 : Bella intervista a Luca Busso, autore de #ilcollegio Molto interessante quando dice: 'Mi colpisce il fatto che i ra… - ruxy79 : Ma ragazzi siamo nel 2020 e non sono in un collegio ma al Gf ...vedo tanta gente sconvolta per questa intervista a… - andreapalazzo2 : RT @MarioManca: Ma parliamo di quando la Petolicchio mi ha raccontato dei tempi in cui faceva filone a scuola: - ciccio_liso : RT @MarioManca: Ma parliamo di quando la Petolicchio mi ha raccontato dei tempi in cui faceva filone a scuola: -