Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini shock: "Cacciato perché c'erano Concorrenti con cui ho avuto una Relazione" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stefano Bettarini non si arrende e torna ad attaccare il Grande Fratello Vip dopo essere stato squalificato. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 16 dicembre 2020)non si arrende e torna ad attaccare ilVip dopo essere stato squalificato.

