Fedez denunciato per ‘pseudo-beneficenza’: cosa è successo al rapper (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo le numerose iniziative benefiche portate avanti da Fedez nel corso della pandemia, il rapper è stato denunciato. cosa gli è successo? Fedez. Fonte: InstagramSolo pochi giorni fa era arrivata la notizia di Fedez in giro per le strade di Milano a compiere l’ennesimo gesto di beneficenza per sostenere i soggetti più colpiti dalla pandemia. Eppure, in pochissimo tempo, qualcosa è cambiato. L’azione benefica del rapper si è presto tramutata in una denuncia da parte del Codacons. Ecco cosa è successo. Il gesto di Fedez Qualche giorno fa, il famoso rapper Fedez si è reso protagonista a Milano di un’altra azione benefica, che però non è ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo le numerose iniziative benefiche portate avanti danel corso della pandemia, ilè statogli è. Fonte: InstagramSolo pochi giorni fa era arrivata la notizia diin giro per le strade di Milano a compiere l’ennesimo gesto di beneficenza per sostenere i soggetti più colpiti dalla pandemia. Eppure, in pochissimo tempo, qualè cambiato. L’azione benefica delsi è presto tramutata in una denuncia da parte del Codacons. Ecco. Il gesto diQualche giorno fa, il famososi è reso protagonista a Milano di un’altra azione benefica, che però non è ...

