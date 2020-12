Facebook lavora su uno strumento capace di leggere la mente e su un'IA che riassumerà le notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Facebook punta al futuro con nuovi strumenti ed idee che sono state mostrate durante una conferenza. Secondo le ultime notizie, Facebook sta progettando di costruire un sensore neurale che sarà in grado di rilevare i pensieri delle persone e tradurli in azioni. Durante un incontro di fine anno con i suoi dipendenti martedì, l'azienda ha spiegato i piani per il 2021 e ha dimostrato la nuova tecnologia. Secondo quanto riferito, il Chief Technology Officer di Facebook Mike Schroepfer ha dettagliato il sensore neurale in grado di leggere i comandi dal cervello delle persone. Il rapporto afferma che Facebook sta anche sviluppando uno strumento chiamato "TL; DR" che riassumerebbe gli articoli di notizie con l'aiuto dell'IA, in modo che gli utenti non debbano ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020)punta al futuro con nuovi strumenti ed idee che sono state mostrate durante una conferenza. Secondo le ultimesta progettando di costruire un sensore neurale che sarà in grado di rilevare i pensieri delle persone e tradurli in azioni. Durante un incontro di fine anno con i suoi dipendenti martedì, l'azienda ha spiegato i piani per il 2021 e ha dimostrato la nuova tecnologia. Secondo quanto riferito, il Chief Technology Officer diMike Schroepfer ha dettagliato il sensore neurale in grado dii comandi dal cervello delle persone. Il rapporto afferma chesta anche sviluppando unochiamato "TL; DR" che riassumerebbe gli articoli dicon l'aiuto dell'IA, in modo che gli utenti non debbano ...

Facebook: media, con AI fornirà i riassunti delle notizie

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Facebook sta lavorando a uno strumento di intelligenza artificiale in grado di riassumere per punti un articolo ...

