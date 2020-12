Elisa Isoardi grave infortunio per mamma Irma | cosa è successo?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)per la, la conduttrice si è mostrata molto preoccupata in alcune storie di Instagram: ecco. foto facebookE’ reduce daldella sua partecipazione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera che senza non pochi problemi è riuscita a portare a termine, con l’eliminazione nella puntata della finale. Oggi, dopo la notizia del suo nuovo programma, cancellato ancora prima di cominciare, la conduttrice si è mostrata molto preoccupata. I motivi però non sono professionali e non riguardano la sua vita sentimentale, che a quanto pare è molto lontana da quella di Raimondo Todaro, il tutto riguarda le condizioni di salute di sua...