Elena e Francesco morti per una fuga di gas, lutto a Velletri per la mamma e il suo bambino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) . Velletri è in lutto per la tragica morte di Elena e del suo bambino Francesco, morti per una fuga di gas da una stufa in una stanza gestita da un’associazione religiosa. Sui corpi sarà svolta l’autopsia, per chiarire le cause che hanno portato al decesso. Il sindaco: “Una tragedia, siamo frastornati”. Elena Catalina Pinzaru, trentasei anni, è la donna morta ieri insieme a Francesco, il suo bambino di sei anni, per esalazioni di una stufa a gas in una stanza della parrocchia gestita da un associazione religiosa che si occupa dei bisognosi. Una tragedia che ha scosso Velletri quella accaduta nella mattinata di ieri ai Castelli Romani. Elena veniva dalla Romania, vedova, e per ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 16 dicembre 2020) .è inper la tragica morte die del suoper unadi gas da una stufa in una stanza gestita da un’associazione religiosa. Sui corpi sarà svolta l’autopsia, per chiarire le cause che hanno portato al decesso. Il sindaco: “Una tragedia, siamo frastornati”.Catalina Pinzaru, trentasei anni, è la donna morta ieri insieme a, il suodi sei anni, per esalazioni di una stufa a gas in una stanza della parrocchia gestita da un associazione religiosa che si occupa dei bisognosi. Una tragedia che ha scossoquella accaduta nella mattinata di ieri ai Castelli Romani.veniva dalla Romania, vedova, e per ...

rep_roma : Rissa al Pincio, chiusa l'indagine: quattro adolescenti rischiano il processo [di Francesco Salvatore, Maria Elena… - elena_ele6 : RT @flawslou: Mi fido solo di chi stanna Francesco e Tommaso. Ad oggi sono gli unici sostenitori della persona in primis e del rapporto poi… - elena_ele6 : Sto pensando al post puntata di Capodanno con Francesco ubriaco in hotel. Chi sarà con lui, deve fare assolutamente… - infoitinterno : Velletri sgomenta per la morte di Elena e del piccolo Francesco. Il Sindaco Pocci: 'Una sconfitta senza ritorno' - infoitinterno : Elena e Francesco morti per una fuga di gas, lutto a Velletri per la mamma e il suo bambino -