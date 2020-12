Dove vedere Inter-Napoli in tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Inter-Napoli, valida per la 12^ giornata di Serie A, si giocherà stasera alle 20:45 e sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. La telecronaca sarà di Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Massimo Ugolini. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020), valida per la 12^ giornata di Serie A, si giocherà stasera alle 20:45 e sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. La telecronaca sarà di Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Massimo Ugolini. L'articolo ilsta.

RobertoBurioni : Uscendo dal clinical trial (dove gli allergici non erano inclusi) si cominciano a vedere effetti collaterali. In qu… - Ienticchia : ma dove si può vedere il season greeting - napolista : Dove vedere Inter-Napoli in tv Orari, canali e telecronisti: tutto quello che c’è da sapere sul big match della 12^… - choriflettuto20 : Quando venerdì faranno vedere la clip dove Tommaso parla di lei con CHIUNQUE, una bella figura non ce la fa.… - PierantoniFabio : @ClaudioDeglinn2 Se nessuno paga le TAX per mancanza di lavoro FINIRANNO ANCHE RDC E BONUS,SE POI PENSANO DI RISOLV… -