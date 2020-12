Covid | MioDottore | anche a Napoli il servizio di prenotazione online

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)– piattaforma specializzata nelladi visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha inaugurato due funzionalità innovative per garantire ancora maggior supporto agli utenti italiani: ilTest-19, già attivo, che, ora con accesso diretto dalla home page, consente di prenotare in pochi click un tampone e la pagina interamente dedicata alla Diagnostica, che mostra i centri dove poter fissare un appuntamento per Tac e Risonanze Magnetiche a Milano, Torino, Bologna e Roma. In particolare, la sezione Test-19 permette di accedere a una pagina dedicata dove è possibile, tramite la funzione “ricerca”, visualizzare i centri medici che offrono la possibilità di effettuare un test, su tutto il territorio italiano. Ad oggi sono stati prenotati ...