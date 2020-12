Conte blocca tutto e schizzano i biglietti dei treni a Natale. Antitrust indaga sui rincari (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – rincari dei biglietti dei treni per chi torna a casa a Natale nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha trasmesso ieri una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario, trenitalia e Italo-Ntv. L’Agcm vuole notizie in merito “all’offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021“. I consumatori denunciano: “Speculazione inaccettabile“. rincari dei biglietti dei treni nei giorni prima e dopo il blocco imposto dal Dpcm L’Antitrust riporta di di aver “rilevato anche un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic –deideiper chi torna a casa anel mirino dell’. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha trasmesso ieri una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario,talia e Italo-Ntv. L’Agcm vuole notizie in merito “all’offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento dei prezzi deiche si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021“. I consumatori denunciano: “Speculazione inaccettabile“.deideinei giorni prima e dopo il blocco imposto dal Dpcm L’riporta di di aver “rilevato anche un ...

LegaSalvini : RECOVERY GIUSEPPI Conte sforna un piano ridicolo, 125 pagine di slogan senza un progetto reale, infarcito di parol… - gianfrancomusi2 : RT @claudio_2022: Conte blocca tutto e schizzano i biglietti dei treni a Natale. Antitrust indaga sui rincari. Tre giorni di tempo per giu… - NGaribbo : RT @claudio_2022: Conte blocca tutto e schizzano i biglietti dei treni a Natale. Antitrust indaga sui rincari. Tre giorni di tempo per giu… - claudio_2022 : Conte blocca tutto e schizzano i biglietti dei treni a Natale. Antitrust indaga sui rincari. Tre giorni di tempo p… - monyTigra : Sentite fate come volete l'importante che al 7 gennaio ci lasciate liberi #Conte perché mi sembra di vivere Twitter… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte blocca Conte blocca tutto e schizzano i biglietti dei treni a Natale. Antitrust indaga sui rincari Il Primato Nazionale Aumento del costo per i biglietti ferroviari, indagine Antitrust

Antitrust sui prezzi dei treni durante le Feste, nel mirino l'aumento delle tariffe per le principali compagnie, a seguito delle nuove disposizioni.

Anci Lombardia: su spostamenti a Natale 'soluzioni condivise'

Il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra ha scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte per stimolare “soluzioni e interpretazioni normative condivise” riguardo agli spostamenti nelle festi ...

Antitrust sui prezzi dei treni durante le Feste, nel mirino l'aumento delle tariffe per le principali compagnie, a seguito delle nuove disposizioni.Il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra ha scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte per stimolare “soluzioni e interpretazioni normative condivise” riguardo agli spostamenti nelle festi ...