Cina, tetto stipendi calciatori: massimo 1,75 milioni all'anno. Eder e Pellè pronti a tornare

Gli italiani come riporta La Gazzetta dello Sport, sono i primi a fare le valigie: Eder lascia da campione lo Jiangsu Suning, mentre Graziano Pellè dà l'addio allo Shandong Luneng. Ancora non c'è nulla di ufficiale, ma il caso...

