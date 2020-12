Attesa a Napoli per il sangue di San Gennaro, niente miracolo per ora (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Non si è rinnovato questa mattina il prodigio della liquefazione del sangue di san Gennaro. Ad annunciarlo è stato l'abate della cappella di san Gennaro del Duomo di Napoli, Vincenzo De Gregorio, al termine della messa celebrata alle 9, dopo aver preso la teca con il sangue del santo patrono. Le date del miracolo Il prodigio è comunque atteso nella giornata di oggi, 16 dicembre, ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente si ripete, anche se non così seguita come quella canonica del 19 settembre. Alle 12 la teca è stata riportata nella Cappella del tesoro, ma sarà ripresa alle 16.30, mentre alle 18,30 sarà celebrata un'altra messa. Il prodigio riconosciuto dalla Chiesa si compie in altre due date dell'anno, considerate più importanti per la città: il 19 settembre, la ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Non si è rinnovato questa mattina il prodigio della liquefazione deldi san. Ad annunciarlo è stato l'abate della cappella di sandel Duomo di, Vincenzo De Gregorio, al termine della messa celebrata alle 9, dopo aver preso la teca con ildel santo patrono. Le date delIl prodigio è comunque atteso nella giornata di oggi, 16 dicembre, ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente si ripete, anche se non così seguita come quella canonica del 19 settembre. Alle 12 la teca è stata riportata nella Cappella del tesoro, ma sarà ripresa alle 16.30, mentre alle 18,30 sarà celebrata un'altra messa. Il prodigio riconosciuto dalla Chiesa si compie in altre due date dell'anno, considerate più importanti per la città: il 19 settembre, la ...

