Anna Pettinelli furiosa ad Amici | la rabbia della Prof | “Hai cantato come un cane”

Non solo speaker radiofonica ma anche Professoressa del noto talent show di Mediaset: Anna Pettinelli è furiosa ad Amici ed inveisce contro un concorrente. Non le manda a dire e non usa mezzi termini la Professoressa Anna Pettinelli che è furiosa ad Amici contro un concorrente. "Hai cantato come un cane", inveisce così la speaker

unachescrive_ : RT @_nobueno__: Anna Pettinelli oggi rendiamo grazie a te. Se quella saputella esce ti faccio una statua sulla Tiburtina. #Amici20 https://… - adoroevandro : RT @AmiciUfficiale: Tommaso incontra per la prima volta la maestra Celentano, una lezione davvero speciale con il cantautore Giovanni Cacca… - Laufan845 : RT @AmiciUfficiale: La prof Anna Pettinelli ha scelto la cantante Federica per sfidare Arianna! Cosa ne pensate? #Amici20 - alessita_1994 : Anna Pettinelli ha descritto perfettamente Arianna. - Qresearch6 : 'Amici 20', Anna Pettinelli mette in discussione il banco di Kika: come finirà? - Ma non ci sarà solo Kika in bi… -

La nota speaker Anna Pettinelli è furiosa ad Amici e non usa mezze misure contro un concorrente: "Hai cantato come un cane".

