Tv: ascolti, 'Ben is back' su Rai1 vince il prime time (2) (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - Nell'access prime time a vincere è stata la rete ammiraglia di Viale Mazzini con 'Soliti Ignoti – Il ritorno' che è stato seguito da 5.203.000 telespettatori raggiungendo uno share del 18,98%. Risultati con cui il programma condotto da Amadeus ha superato la concorrenza di Canale5 che con 'Striscia la notizia' ha ottenuto 4.466.000 telespettatori e uno share del 16,3%. Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' è stata vista da 5.361.000 telespettatori (share del 24,43%) mentre su Canale5 'Caduta Libera' ha ottenuto 3.758.000 telespettatori e uno share del 17,48%. Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 9.845.000 telespettatori e uno share del 36,71% e l'intera giornata con 3.955.000 telespettatori e il 36,1% di share. Le reti Mediaset hanno prevalso nella seconda serata con 5.585.000 ...

