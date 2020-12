Tommaso Zorzi e le strane spiegazioni sulla scelta di nominare Stefania | tante versioni | poca chiarezza

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 come era prevedibile, oggi regna il caos dopo la diretta. I nuovi ingressi hanno cambiato gli equilibri ma non solo. Ci sono state delle scelte che in pochi hanno compreso, come la decisione diche ha deciso di votareOrlando.che non è costata alla romana il televoto, non essendo stata votata dagli altri ma che l’ha mandata in crisi.stenta a credere chel’abbia nominata e non ne comprende i motivi. In ogni caso questa mattina parlando con Filippo ha spiegato che per leiè come un figlio, che gli vuole molto bene e che spera che vinca lui. Nel corso della giornata però i due si sono molto allontanati eha provato a spiegare agli altri concorrenti, molto ...