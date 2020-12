Riaperture scuole il 7 gennaio, Giannelli (Anp): da soli non possiamo farcela. No a lezioni in estate, la dad è scuola a tutti gli effetti (Di martedì 15 dicembre 2020) "Il sistema scolastico ha dato il massimo, quindi ci aspettiamo che anche altri settori, in particolare quello dei trasporti, si impegnino come abbiamo fatto noi per garantire che gli studenti possano tornare a scuola e restarci. La scuola continuerà a impegnarsi, auspichiamo che ci si impegni tutti così come si sono impegnati scuole e presidi" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) "Il sistema scolastico ha dato il massimo, quindi ci aspettiamo che anche altri settori, in particolare quello dei trasporti, si impegnino come abbiamo fatto noi per garantire che gli studenti possano tornare ae restarci. Lacontinuerà a impegnarsi, auspichiamo che ci si impegnicosì come si sono impegnatie presidi" L'articolo .

