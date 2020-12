Pre Inter-Napoli: le parole di Conte (Di martedì 15 dicembre 2020) Domani 16 Dicembre 2020 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partita Inter-Napoli. Nel pre Inter-Napoli si sono rilasciate le dichiarazioni di Antonio Conte. L’Inter viene dalla vittoria con il Cagliari e proverà a continuare il suo percorso in campionato avvicinandosi al Milan. Il Napoli proverà a fare lo stesso per risalire la classifica, per questi motivi sarà una sfida da non perdere. Pre Inter-Napoli: le parole di Antonio Conte? L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli di Gattuso. Conte sulla partita ha detto: “Una gara tra due squadre che devono avere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 dicembre 2020) Domani 16 Dicembre 2020 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partita. Nel presi sono rilasciate le dichiarazioni di Antonio. L’viene dalla vittoria con il Cagliari e proverà a continuare il suo percorso in campionato avvicinandosi al Milan. Ilproverà a fare lo stesso per risalire la classifica, per questi motivi sarà una sfida da non perdere. Pre: ledi Antonio? L’allenatore dell’Antonioha parlato alla vigilia della sfida contro ildi Gattuso.sulla partita ha detto: “Una gara tra due squadre che devono avere ...

Inter_TV : ?? | SIAMO PRONTI ?? Dalle 20.00 il nostro LiveMatch pre #InterShakhtar anche in diretta suTwitter ?? In studio… - MoliPietro : Pre Inter-Napoli: le parole di Conte - DiPercorso : @tackleduro @RomanoSgarufa Falso. Le carriere dei giocatori pre e durante Gasperini parlano. Questi dovrebbero baci… - infoitsport : Serie A – Tornado Roma sul Bologna, tris Atalanta. Vince il Napoli pre-Inter - CiaraVince : @jo19N26 Non fare post pre Inter ???????? -