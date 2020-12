Matteo Salvini | età | altezza | peso | ex moglie | ex compagne | figlio e figlia | fidanzata

Leggi su tuttivip

(Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo il diploma classicosi è iscritto alla facoltà di Storia e, con un totale di 5 esami in 16 anni di studi, ha poi abbandonato l’università concentrandosi sulla politica. Ne è parte dal 1990, quando ha mosso i primi passi nella Lega nord. Diverse le cariche politiche negli ultimi due decenni. Prima parlamentare europeo, poi deputato nazionale, ancora eurodeputato e, infine, l’elezione al senato nel 2018. Nello stesso anno è diventato ministro dell’Interno e vicepresidente del consiglio nel governo Conte I. Quando era studente consegnava le pizze per un noto fast food. Sin da ragazzo ha avuto un debole per la televisione, difatti ha partecipato a Doppio Slalom a soli 12 anni e, a 20 anni, è stato un concorrente del telequiz Il pranzo è servito di Davide Mengacci. Non tutti sapranno che...