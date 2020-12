Martina Sambucini, chi è la vincitrice di Miss Italia 2020? E’ bellissima (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Miss Italia 2020 anche quest’anno ha celebrato la reginetta d’Italia. Pochissime ore fa è stata incoronata una giovanissima ragazza. Scopriamo chi è. Miss Italia 2020, dopo un’iniziale perplessità e preoccupazione che non si potesse celebrare la finale, oggi a sorpresa di tutti è avvenuta in diretta streaming sui canali social la selezione che ha incoronato Leggi su youmovies (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.anche quest’anno ha celebrato la reginetta d’. Pochissime ore fa è stata incoronata una giovanissima ragazza. Scopriamo chi è., dopo un’iniziale perplessità e preoccupazione che non si potesse celebrare la finale, oggi a sorpresa di tutti è avvenuta in diretta streaming sui canali social la selezione che ha incoronato

repubblica : Miss Italia, vince Martina Sambucini: la corona torna nella Capitale dopo 27 anni - Agenzia_Italia : Martina Sambucini, 19 anni di Frascati, è la nuova miss Italia - LavoroLazio_com : La studentessa romana Martina Sambucini è Miss Italia 2020 (FOTO-VIDEO) Per la prima volta nella storia del conc... - LavoroLazio_com : La studentessa romana Martina Sambucini è Miss Italia 2020 (FOTO-VIDEO) Per la prima volta nella storia del conc... - LavoroLazio_com : La studentessa romana Martina Sambucini è Miss Italia 2020 (FOTO-VIDEO) Per la prima volta nella storia del conc... -