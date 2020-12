Kate Middleton diventa zia! Sua sorella Pippa è incinta

Leggi su amica

(Di martedì 15 dicembre 2020) Cuginetto o cuginetta in arrivo per George, Charlotte e Louis di Cambridge. Zia(37 anni), sorellina di mamma(38), è. Secondo figlio in arrivo in casa Matthews/, scrive l’americano Page Six, il primo a dare l’esclusiva.(38 anni) e la sorellina(37) nella loro vita precedente. Quando facevano le party queen delle notti londinesi. Oggi una è la futura regina d’Inghilterra e l’altra aspetta il secondo figlio dal marito miliardario James Matthews. Foto Getty, lae l’esclusiva di Page Six La notizia è arrivata in tarda serata in Inghilterra.e il ...