Il messaggio commovente della figlia di Maradona, Dalma: “ogni giorno mi mancherai un pò di più” (Di martedì 15 dicembre 2020) Non solo motivi di discussioni, arrivano anche tributi per Diego Armando Maradona. Tutto il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla morte del calciatore più forte di tutti i tempi, sono in corso accertamenti sugli ultimi giorni di vita dell’ex calciatore. In tanti hanno offeso la sua memoria con dichiarazioni veramente fuori luogo, altri continuano a piangere per il triste lutto. In particolar modo non riesce a farsi una ragione Dalma Maradona, primogenita del Pibe de Oro. Il messaggio di Dalma Maradona Dalma Maradona è tornata a parlare di Diego ed il messaggio è stato veramente commovente. “Quando i tributi saranno finiti, ti ricorderò ogni giorno, ed ogni ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 dicembre 2020) Non solo motivi di discussioni, arrivano anche tributi per Diego Armando. Tutto il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla morte del calciatore più forte di tutti i tempi, sono in corso accertamenti sugli ultimi giorni di vita dell’ex calciatore. In tanti hanno offeso la sua memoria con dichiarazioni veramente fuori luogo, altri continuano a piangere per il triste lutto. In particolar modo non riesce a farsi una ragione, primogenita del Pibe de Oro. Ildiè tornata a parlare di Diego ed ilè stato veramente. “Quando i tributi saranno finiti, ti ricorderò, ed...

Dalma Maradona ha deciso di pubblicare uno scatto commovente per Diego Armando Maradona, a corredo anche una foto d'epoca ...

Dalma Maradona ha deciso di pubblicare uno scatto commovente per Diego Armando Maradona, a corredo anche una foto d'epoca ...